Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:07, 19 ноября 2025Спорт

Австрийский лыжник раскрыл отношение европейцев к россиянам

Лыжник Фермойлен: Многие европейцы будут рады снова соревноваться с россиянами
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрийский лыжник Мика Фермойлен объяснил, как лыжники из стран Европы относятся к российским спортсменам. Его слова приводит Sport24.

Фермойлен отметил, что иностранные лыжники в целом положительно относятся к возвращению российских спортсменов на международные турниры. «Большинство европейских лыжников, с которыми я общаюсь, занимают мою позицию и будут рады снова соревноваться с россиянами. Есть те, кто против, но не буду называть их имена. Могу заверить всех поклонников лыжных гонок из России, что это очень небольшое количество людей», — заявил он.

Фермойлен выразил мнение, что в случае допуска россиян до соревнований иностранные спортсмены вряд ли устроят бойкот. Он добавил, что подобный сценарий развития событий маловероятен.

21 октября Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) решила не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях даже в качестве нейтральных атлетов. Таким образом, россияне не смогут принять участие в отборе на Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года.

Фермойлен — серебряный призер чемпионата мира 2023 года. Он также участвовал в Олимпийских играх 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался». Спецпосланник Трампа отменил встречи с Зеленским и Ермаком в Турции

    Патриарх Кирилл по-новому раскрыл смысл заповеди «не убий»

    Депутат Рады сообщил о новых антикоррупционных обысках на Украине

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    АЗС российской компании в Финляндии приготовились к закрытию

    Марат Башаров прокомментировал свою тайную свадьбу

    Российский пенсионер поговорил с «заботливыми» людьми и потерял 49 миллионов рублей

    Изувеченная в Дубае украинская модель сообщила об угрозах

    Москвичам пообещали зиму с аномалией

    Украина попыталась атаковать Россию почти десятком умных бомб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости