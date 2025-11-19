Путешествия
13:12, 19 ноября 2025Путешествия

Блогер и комик устроили драку на борту самолета и попали на видео

Daily Mail: Блогер и комик подрались на борту United Nigeria Airlines в Нигерии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Блогер и комик устроили драку на борту самолета авиакомпании United Nigeria Airlines в Нигерии и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По информации таблоида, борт готовился к вылету из Асабы в Лагос 17 ноября. Сразу после посадки двое пассажиров повздорили и стали драться прямо в салоне. Нарушителями порядка оказались звезда интернет-шоу Matins Otse, известный как VDM, и комик Mr. Jollof.

На записи видно, как они бьют друг друга по лицу, наваливаясь при этом на других попутчиков. Дебоширов сразу вывели из самолета.

Ранее сообщалось, что другой пассажир довел до слез попутчиков в самолете. Мужчина закричал: «Я хочу выйти!» — и направился к аварийной двери.

