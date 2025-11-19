Бывший СССР
Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

Военкор Коц: Российские военные помогли сдаться бойцу ВСУ после молитвы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Российские военные помогли бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен во время атаки российских беспилотников на позиции украинских войск. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

Украинский солдат вылез из блиндажа во время ударов, после чего встал на колени, перекрестился и сложил руки для молитвы. Затем военнослужащий сорвал с себя шевроны.

Как сообщил военкор, после такого жеста операторы БПЛА позволили противнику приблизиться к российским позициям в сопровождении дрона и сдаться в плен.

Ранее российский беспилотник улетел после того, как на его камеру попал крестящийся на улице человек. Как рассказал военкор Евгений Поддубный, это произошло в Красноармейске (украинское название — Покровск).

