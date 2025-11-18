Поддубный: Дрон РФ зафиксировал у Красноармейска сигнал мирного жителя и улетел

В Донецкой народной республике (ДНР) российский беспилотник запечатлел человека, осеняющего себя крестным знамением, после чего покинул район. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Ситуация произошла в северном пригороде Красноармейска (украинское название — Покровск), Гришино. Военкор пояснил, что православный крест является негласным знаком того, что перед беспилотником находится мирный житель.

При этом Поддубный усомнился, что остающиеся в населенном пункте жители видели аналогичные кадры с гражданскими, осеняющими себя крестом и передвигающимися по улице.

«Просто для русского человека этот жест многим большее, чем некий сигнал для дроновода. Разница в действиях наших бойцов и боевиков ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») как пропасть, она огромна. Российские войска с мирным населением не воюют», — заключил он.

В Красноармейске эвакуируют мирное население

В Красноармейске началась эвакуация мирного населения Вооруженными силами (ВС) России, рассказал военный корреспондент Евгений Быковский. Как утверждает военкор, в подвалах жилых домов остается от двух до пяти тысяч мирных жителей.

Быковский также опубликовал кадры расположенного на юге Красноармейска микрорайона Лазурный после ожесточенных боев. На видео запечатлены пострадавшие здания, а на фоне слышны звуки отдаленных боев.

Пленный боец Петр Гай сообщил, что военным приказали переодеться в гражданскую одежду и стрелять в мирных граждан. По его словам, задача заключалась в том, чтобы стрелять по всем, кто покидает Красноармейск. Гай добавил, что штатскую одежду украинские военные нашли в квартирах мирных жителей Красноармейска, когда занимались мародерством. Однако им пришлось сдаться с приходом российских сил.

ВС России отбили атаку элитного спецназа

17 ноября стало известно, что ВС России отбили налет спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на окраине Красноармейска. Бойцы не сразу поняли, с кем именно бьются, — все стало ясно лишь после осмотра трофеев и допроса оставшегося в живых спецназовца.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские бойцы, вероятно, планировали пополнить запасы трофейными боеприпасами — у каждого военного было по 15 магазинов. Российские бойцы же старались вести только прицельный огонь, так что бой получился короткий. Когда ликвидированных солдат ВСУ осмотрели, увидели хорошие рации, дорогую обувь и рюкзаки. Именно в этот момент российские военные поняли, кем был противник. К тому же один спецназовец уцелел. По словам бойцов, им дали приказ вывести пленного в тыл.