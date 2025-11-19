Бойцы СВО с оружием записали видео с передовой из-за одного решения чиновников

Участники СВО из Саратовской области записали видеообращение с просьбой о помощи

Участники СВО из Саратовской области записали видеообращение с передовой с просьбой о помощи. Ролик, незадолго до этого появившийся в соцсетях, опубликовало сетевое издание «Взгляд-инфо».

Поводом для обращения военнослужащих стало решение объединить два соседних муниципальных района. Бойцы опасаются, что это приведет к ухудшению условий, в которых живут их семьи.

«Объединение приведет к снижениям зарплат, ухудшению условий труда и затруднению получения необходимых услуг», — сказал один из солдат. Как это может быть связано с объединением районов, он не уточнил.

Издание утверждает, что жители Александрово-Гайского района (именно его уроженцы записали видеообращение) стали протестовать против ликвидации муниципалитета еще осенью 2024 года. В частности, они выразили опасения в связи с якобы предстоящими сокращениями бюджетников.

Ранее в сеть выложили еще одно видео, записанное участниками спецоперации. В нем военнослужащие затронули тему мигрантов. Бойцы назвали себя русскими патриотами и рассказали, что поддерживают антимигрантские рейды, чтобы «защищать семьи от диких орд».