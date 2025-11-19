Британский парламент заявил о неготовности страны к обороне

Британский парламент заявил о неготовности страны к оборонительным действиям в случае войны. Об этом говорится в докладе комитета палаты общин по обороне.

«Военно-промышленный комплекс Великобритании еще не настроен на обеспечение устойчивой коллективной обороны», — утверждается в документе.

По данным комитета, британский военно-промышленный комплекс имеет проблемы, связанные с навыками, инновациями, закупками и финансированием. Кроме того, у Лондона нет плана страны и заморских территорий. В докладе также говорится о сильной зависимости Британии от США в сфере обороны.

Ранее бывший министр безопасности Великобритании лорд Алан Уэст предупредил, что конфликт на Украине может перерасти в войну с НАТО.

