Бывший король Малайзии променял красавицу из России на американку и тут же ее бросил

Бывший король Малайзии Мухаммад V бросил жену-американку после выкидыша

30-летняя американка Бреттани Портер рассказала в соцсети о браке с бывшим королем Малайзии, султаном Келантана Мухаммадом V, в прошлом женатом на обладательнице титула «Мисс Москва» Оксане Воеводиной. Об этом сообщает издание Mothership.

Отношения Портер и Мухаммада V развивались очень стремительно. Они встретились в Нью-Йорке в январе 2024 года и вскоре поженились. В июле того же года у женщины случился выкидыш. После этого, как она утверждает, Мухаммад тут же ее бросил.

По словам Портер, она познакомилась с бывшим королем Малайзии через общих друзей в Нью-Йорке. Несмотря на существенную разницу в возрасте, она сочла его обаятельным. Они продолжали переписываться, затем стали встречаться.

В апреле 2024 года Мухаммад и Портер вместе отправились в Оман на церемонию никах. Портер считала ее аналогом помолвки и рассчитывала сыграть настоящую свадьбу в январе 2025 года. Лишь позднее она поняла, что во время церемонии приняла ислам и стала официальной женой бывшего короля Малайзии.

В июле 2024 года у Портер случился выкидыш, после чего Мухаммад перестал выходить на связь. «После выкидыша он исчез, — утверждает американка. — Ни объяснений, ни развода. Просто тишина». Похожая ситуация была и с Воеводиной: официально Мухаммад не признает ее сына, хотя в частной переписке с Портер не отрицал, что это его ребенок.

Теперь Портер ищет пути выхода из сложившейся ситуации. Она выяснила, что для расторжения брака есть два пути: таляк и фасх. Таляк — это мусульманский развод, но инициировать его может только мужчина. Фасх — это аннулирование брака через суд, куда может обратиться и женщина, однако его можно добиться лишь при наличии веских оснований.

О свадьбе Оксаны Воеводиной и Мухаммада V стало известно в ноябре 2018 года. Через несколько недель Мухаммаду пришлось отречься от престола. В мае 2019 года Воеводина родила сына, а еще через два месяца выяснилось, что пара разводится. Королева красоты утверждала, что узнала о намерении султана расторгнуть брак через интернет. В 2020 году Воеводина заявила, что ей поступают угрозы от малайзийских придворных.