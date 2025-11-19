Члены партии Зеленского пригрозили ему уходом в случае невыполнения одного условия

Некоторые члены партии «Слуга народа» украинского президента Владимира Зеленского пригрозили, что покинут фракцию, если украинский лидер не отправит в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Часть фракции "Слуга Народа" поставила ультиматум Зеленскому: либо будет уволен Андрей Ермак, либо они выходят из фракции», — написал политик.

В то же время другой депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что в поддержку Ермака не выступил ни один из депутатов.

Ранее стало известно, что переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Ермака в Турции, запланированные на 19 ноября, были отменены.