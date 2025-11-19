Арестованы обвиняемые в покушении на вора в законе Пызу на похоронах в Абхазии

В Абхазии по ходатайству следствия арестовали второго подозреваемого по делу о стрельбе в Сухуме на похоронах. Об этом со ссылкой на прокурора Сухума Алхаса Агумаева сообщает ТАСС.

По данным следствия, в СИЗО отправили Шарата Джикирбу, ранее также был арестован и его подельник Астамур Шинкуба. Прокурор отметил, что продолжается поиск лиц, причастных к покушению на траурную процессию, в ходе которого были ранены более двух лиц. Среди пострадавших 59-летний Рауль Барцба, известный как вор в законе Пыза. Его называют лидером преступного мира республики.

В момент нападения Пыза в компании приближенных был на похоронах другого криминального авторитета — Адлейбы. Около 13:30 был открыт огонь, в результате один человек получил несовместимые с жизнью ранения. Пыза и еще один его приближенный выжили, но оказались в больнице.

Подозреваемых задержали 14 ноября в Сухуме и Адлере. 15 ноября задержанного на территории России передали правоохранительным органам Абхазии в рамках межведомственного сотрудничества.