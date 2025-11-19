Эрдоган захотел обсудить с Россией прекращение огня на Украине

Турция всегда готова обсуждать с Россией варианты прекращения огня в конфликте на Украине. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, трансляцию его выступления вел канал CNBC.

«Прежде всего, мы как Турция всегда готовы обсудить с Россией предложения, которые ускорят прекращение огня и откроют путь к справедливому и прочному миру», — сказал он.

Лидер страны добавил, что Анкара придает большое значение усилиям Вашингтона в процессе украинского урегулирования.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее прибыл в Анкару для проведения переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом по теме украинского урегулирования.