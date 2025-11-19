Мир
18:21, 19 ноября 2025Мир

В Турции начались переговоры Зеленского и Эрдогана

В Турции начались переговоры Зеленского и Эрдогана по урегулированию на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Serdar Ozsoy / Getty Images

В столице Турции Анкаре начались переговоры Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по теме украинского урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Турции.

«Переговоры начались», — сказали агентству в канцелярии.

Ранее турецкий дипломатический источник сообщил, что по итогам переговоров Эрдогана с Зеленским возможны контакты с российской стороной. Представитель МИД Турции подчеркнул, что турецкий лидер намерен продолжать активную телефонную дипломатию, так как украинская тема остается в центре его внешнеполитической повестки.

17 ноября Зеленский анонсировал визит в Турцию. Политик заявил о намерении перезапустить переговоры об окончании конфликта на Украине.

