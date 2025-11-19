В Турции начались переговоры Зеленского и Эрдогана

В столице Турции Анкаре начались переговоры Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по теме украинского урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Турции.
«Переговоры начались», — сказали агентству в канцелярии.
Ранее турецкий дипломатический источник сообщил, что по итогам переговоров Эрдогана с Зеленским возможны контакты с российской стороной. Представитель МИД Турции подчеркнул, что турецкий лидер намерен продолжать активную телефонную дипломатию, так как украинская тема остается в центре его внешнеполитической повестки.
17 ноября Зеленский анонсировал визит в Турцию. Политик заявил о намерении перезапустить переговоры об окончании конфликта на Украине.