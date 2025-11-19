В МИД Турции заявили о возможных контактах с Россией после переговоров с Зеленским

По итогам переговоров Эрдогана с Зеленским могут состояться контакты с РФ

По итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским возможны контакты с российской стороной. Об этом РИА Новости сообщил турецкий дипломатический источник.

Представитель МИД Турции подчеркнул, что Эрдоган намерен продолжать активную телефонную дипломатию, так как украинская тема остается в центре его внешнеполитической повестки. «Поэтому вероятность того, что по итогам сегодняшних переговоров состоятся контакты и с российской стороной, достаточно высока. На каком уровне — пока сказать не могу», — указал собеседник агентства.

17 ноября Зеленский анонсировал свой визит в Турцию. Политик заявил о намерении перезапустить переговоры об окончании конфликта на Украине.

Сегодня, 19 ноября, украинский лидер прилетел в Анкару. У него запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.