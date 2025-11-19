Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Анкару на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Уточняется, что украинский лидер прилетел в Анкару. У него запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

17 ноября Зеленский анонсировал свой визит в Турцию. Политик заявил о намерении перезапустить переговоры об окончании конфликта на Украине.

Вместе с тем появлялась информация, что в Турцию на переговоры с Зеленским также прибудет спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Сообщалось, что они пройдут в среду, 19 ноября.