Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:42, 19 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Анкару на переговоры
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Уточняется, что украинский лидер прилетел в Анкару. У него запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

17 ноября Зеленский анонсировал свой визит в Турцию. Политик заявил о намерении перезапустить переговоры об окончании конфликта на Украине.

Вместе с тем появлялась информация, что в Турцию на переговоры с Зеленским также прибудет спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Сообщалось, что они пройдут в среду, 19 ноября.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ пытались ударить по Воронежу американскими ракетами ATACMS. Как Россия отразила атаку?

    Женщины рассказали о плюсах отношений с мужчинами намного младше их

    США провели тайные переговоры с Венесуэлой

    Раскрыто влияние Рубио на позицию Трампа по России

    Самую дорогую чашку кофе в истории подадут в кафе в Дубае

    Подведены итоги визита циклона из Европы в Москву

    Стало известно о желании «Лукойла» продать иностранный бизнес за раз

    Пенсионеров в России предупредили о риске потери трудового стажа

    В России обоих родителей бойца СВО лишили «гробовых» за сына

    В российском регионе отец оставил малолетнего сына на морозе на ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости