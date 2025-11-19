Европейская страна вернула китайцам контроль над производителем чипов

Власти Нидерландов официально подтвердили отказ от контроля над китайским производителем чипов Nexperia, который они допустили около месяца назад после обнаружения «острых сигналов о серьезных недостатках и действиях управления». Об этом со ссылкой на заявление министра экономики королевства Винсента Карреманса сообщает AP.
Решение о приостановке соответствующих мер, по словам главы ведомства, было принято в качестве жеста доброй воли на фоне «конструктивных» переговоров с китайскими властями.
О том, что Амстердам готов к такому шагу на условиях возобновления экспорта микросхем из Китая, СМИ писали еще в начале ноября.
Введенный КНР в октябре запрет, об отмене которого шла речь, привел в том числе к протестам в Германии, чья автомобильная промышленность зависит от ее полупроводников. Амстердам в октябре пошел на «крайне исключительные» меры, взяв под контроль Nexperia, принадлежащую китайской компании Wingtech Technology.
После недавней встречи глав Китая и США стало известно, что Пекин приостанавливает действие ограничений в рамках торгового перемирия с Вашингтоном.