Европейская страна вернула китайцам контроль над производителем чипов

Нидерланды вернули компании из КНР контроль над производителем чипов Nexperia

Власти Нидерландов официально подтвердили отказ от контроля над китайским производителем чипов Nexperia, который они допустили около месяца назад после обнаружения «острых сигналов о серьезных недостатках и действиях управления». Об этом со ссылкой на заявление министра экономики королевства Винсента Карреманса сообщает AP.

Решение о приостановке соответствующих мер, по словам главы ведомства, было принято в качестве жеста доброй воли на фоне «конструктивных» переговоров с китайскими властями.

О том, что Амстердам готов к такому шагу на условиях возобновления экспорта микросхем из Китая, СМИ писали еще в начале ноября.

Введенный КНР в октябре запрет, об отмене которого шла речь, привел в том числе к протестам в Германии, чья автомобильная промышленность зависит от ее полупроводников. Амстердам в октябре пошел на «крайне исключительные» меры, взяв под контроль Nexperia, принадлежащую китайской компании Wingtech Technology.

После недавней встречи глав Китая и США стало известно, что Пекин приостанавливает действие ограничений в рамках торгового перемирия с Вашингтоном.