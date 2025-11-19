Наука и техника
07:15, 19 ноября 2025Наука и техника

Предсказан крах игровых консолей

Издатель GTA заявил, что будущее видеоигр останется за ПК, а не консолями
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Глава компании-издателя Take-Two Штраус Зельник заметил, что будущее видеоигр останется за персональными компьютерами (ПК). Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

Зельник возглавляет Take-Two с 2007 года, его компания является издателем Grand Theft Auto и других популярных серий видеоигр. «Думаю, все движется в сторону ПК, и игровой бизнес переходит из закрытого формата в открытый», — оценил перспективы геймерского рынка предприниматель.

Топ-менеджер Take-Two предсказал, что в ближайшем будущем компьютеры как игровые платформы будут иметь более весомую роль, чем консоли. Также он намекнул, что крах игровых приставок можно избежать, если сделать их более открытыми. При этом Штраус Зельник признал, что многие геймеры привыкли играть в течение многих часов, сидя на диване напротив консоли: «Эта концепция никуда не денется».

Журналисты CNBC предположили, что заявление Зельника связано с меняющимися трендами на игровом рынке. Так, недавно корпорация Valve представила Steam Machine — гибрид игровой консоли и ПК. С помощью устройства можно будет запускать компьютерные игры на большом экране. Также они напомнили о словах руководителя Microsoft Сатьи Наделлы, который заметил, что его компания не отделяет ПК и консоли друг от друга.

В начале ноября компания Rockstar в очередной раз перенесла релиз Grand Theft Auto VI — на 19 ноября 2026 года. Ранее считалось, что игра должна была выйти в мае 2026 года.

