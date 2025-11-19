Гид уговорила отдыхавших в Китае россиян незаконно привезти на родину алкоголь

Таможенники поймали контрабандистов, переправлявших алкоголь из Китая в Россию

Сопровождающая российских туристов в Китае иностранка оказалась контрабандисткой спиртных напитков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Читинские таможенники поймали злоумышленников, переправлявших алкоголь из Китая в Россию. Выяснилось, что гид уговорила отдыхавших россиян незаконно привезти на родину бутылки со спиртными напитками. Она распределяла их между членами туристической группы, а те не отказывались взять в багаж лишнюю бутылку.

В Забайкальске товар принимал местный житель. Таможенники провели обыски и обнаружили на складе в поселке 917 бутылок с общим объемом более 625 литров. Эксперты установили, что реализация напитков на территории России была незаконной, так как продукция не снабжена специальными и акцизными марками. В отношении контрабандистов возбудили уголовное дело. Им может грозить до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до двух миллионов рублей.

