Экономика
22:47, 18 ноября 2025Экономика

Госдума во втором чтении одобрила закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

На пленарном заседании Госдума во втором чтении одобрила законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется повысить до 27 093 рублей с 1 января 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство России внесло этот документ в рамках бюджетного пакета. Уточняется, что реализация его положений поспособствует обеспечению повышения зарплаты примерно 4,6 миллиона работников.

При этом соотношение с медианной зарплатой за 2024 год составит 48 процентов. Как отмечал Росстат, тогда она составляла 56 443 рубля.

Ранее сообщалось, что МРОТ захотели поднять до 45 тысяч рублей с 2026 года.

