Госдума во втором чтении одобрила закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей

На пленарном заседании Госдума во втором чтении одобрила законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется повысить до 27 093 рублей с 1 января 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство России внесло этот документ в рамках бюджетного пакета. Уточняется, что реализация его положений поспособствует обеспечению повышения зарплаты примерно 4,6 миллиона работников.

При этом соотношение с медианной зарплатой за 2024 год составит 48 процентов. Как отмечал Росстат, тогда она составляла 56 443 рубля.

Ранее сообщалось, что МРОТ захотели поднять до 45 тысяч рублей с 2026 года.