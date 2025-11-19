В iPhone 17 нашли скрытую функцию

Интернет в iPhone 17 оказался на 40 % быстрее, чем в старых смартфонах

Скорость интернета в iPhone 17 оказалась на 40 процентов выше, чем в других смартфонах Apple. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Express.

Журналисты издания сослались на исследование Ookla, согласно которому телефоны серии iPhone 17 значительно превосходят устройства линейки iPhone 16 по скорости интернета. Причем разница заметна при подключении к разным сетям и по всему миру.

Причиной улучшения скорости специалисты назвали новый чип N1, установленный в девайсах iPhone 17. Журналисты The Daily Express назвали это особенность скрытой функцией новых смартфонов, которая реально работает.

«Во всем мире медианная скорость загрузки и выгрузки с процессором N1 была на 40 процентов выше, чем у предыдущей модели», — заявил специалист Ookla Люк Кихо. По словам эксперта, сразу после старта продаж новых смартфонов специалисты заметили этот феномен и связали его с запуском iPhone 17. Однако более поздние отчеты подтвердили превосходство новых iPhone перед другими гаджетами.

Ранее в Bloomberg рассказали, что создатель iPhone Air Абидур Чоудхури ушел из Apple. Дизайнер не только сыграл ключевую роль в разработке устройства, но и представил его на презентации Apple в сентябре.