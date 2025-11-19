Экономика
20:45, 19 ноября 2025

Россиянам раскрыли ловушки при оформлении ипотеки

Психолог Бережная: Главной ипотечной ловушкой являются плавающие ставки
Виктория Клабукова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Перед тем, как ввязываться в ипотеку, стоит учесть, какие силки расставляют банки. О ловушках, скрывающихся за сложными формулировками в ипотечном договоре, «Ленте.ру» рассказала консультант по стратегическому и антикризисному управлению, кандидат психологических наук, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная.

Самую большую каверзу для обывателя, по мнению эксперта, представляют плавающие процентные ставки. Первоначальная ставка может казаться выгодной, но вслед за повышением ключевой ставки ежемесячный платеж может вырасти на 20-40 процентов. Даже если кредит оформляется с фиксированной ставкой, высокая инфляция может всерьез ударить по кошельку ипотечника. Опасность может крыться и в субсидированных программах. Льготный период или сниженная ставка могут привести к резкому росту платежей. «За кажущейся выгодой часто скрывается переплата из-за изначально завышенной стоимости жилья, а также сложности при его последующей продаже или рефинансировании», — отметила Бережная.

Другая распространенная ловушка заключается в скрытых комиссиях, о которых заемщик узнает постфактум. Эти комиссии могут начислять за ведение ссудного счета или перевод средств, а упомянуть о них могут лишь в мелкой сноске в разделе тарифных планов. В особенности это касается льготной ипотеки: комиссии по таким программам банк вешает на застройщика, а девелопер закладывает издержки в стоимость жилья, повышая цены.

Еще одна ловушка таится в услуге по страхованию, которую активно навязывают банки. В обязательном порядке страховать необходимо лишь залоговое жилье, но других заявителей могут склонять к оформлению семейного полиса, страховки на жизнь и здоровье, либо на случай потери работы. При отказе от такой услуги процентная ставка автоматически вырастает на 1-2 процента, из-за чего приходится переплачивать в разы больше, отмечает Бережная. Полисы других страховых компаний банк может не принимать, даже если фирмы им аккредитованы. Такие действия незаконны, подчеркивает эксперт.

Также банки нередко препятствуют досрочному закрытию кредита, не позволяя клиенту сэкономить на процентах. С этой целью финорганизации практикуют штрафы за выплаты сверх графика, в особенности в первое время после взятия ипотеки. Кроме того, банки устанавливают лимиты на сумму досрочного погашения.

Все эти условия психолог советует тщательно изучить до подписания договора, а в случае несогласия направлять письменное заявление. Отказ от соблюдения условий договора является поводом для жалоб в Центробанк и Роспотребнадзор. Также права заемщиков защищает ипотечный стандарт, введенный с 2025 года.

Ранее сообщалось о подъеме спроса на ипотеку в Москве. За последний месяц число такого рода сделок на первичном рынке недвижимости выросло на четыре процента.

