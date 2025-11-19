Культура
17:05, 19 ноября 2025

Известная российская певица потеряла миллионы рублей на бизнесе

«Звездач»: Певица Полина Гагарина потеряла 43 миллиона рублей на бизнесе
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Известная российская певица Полина Гагарина потеряла миллионы рублей на бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, у компании ООО «Гагараэвент», занимающейся исполнительскими проектами и концертной деятельностью, «рухнули финансовые показатели». «Прибыль достигла отметки в минус 43 миллиона рублей (с 25 миллионов). Выручка тоже просела — с солидных 206 миллионов до 161 миллиона», — пишет канал со ссылкой на данные бухгалтерских отчетов.

Ранее банк потребовал взыскать с народного артиста России Филиппа Киркорова долг в размере 12 миллионов рублей.

