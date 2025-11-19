Известная российская певица потеряла миллионы рублей на бизнесе

«Звездач»: Певица Полина Гагарина потеряла 43 миллиона рублей на бизнесе

Известная российская певица Полина Гагарина потеряла миллионы рублей на бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, у компании ООО «Гагараэвент», занимающейся исполнительскими проектами и концертной деятельностью, «рухнули финансовые показатели». «Прибыль достигла отметки в минус 43 миллиона рублей (с 25 миллионов). Выручка тоже просела — с солидных 206 миллионов до 161 миллиона», — пишет канал со ссылкой на данные бухгалтерских отчетов.

