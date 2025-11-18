Культура
13:30, 18 ноября 2025Культура

С Киркорова потребовали взыскать миллионы рублей

С Филиппа Киркорова потребовали 12 миллионов рублей по просроченному кредиту
Андрей Шеньшаков

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Банк потребовал взыскать с народного артиста России Филиппа Киркорова долг в размере 12 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Романа Кузьмина.

По информации источника, Киркоров взял многомиллионный кредит в «МКБ». Позже, когда Филиппу Бедросовичу понадобились еще деньги, права требования были переданы компании «Социум-трейд», а МКБ пообещал аннулировать 12 миллионов долга при условии, что артист выступит на корпоративе компании в 2022 году. Но через несколько лет ему все равно пришел иск.

В интервью порталу «Абзац» адвокат певца Роман Кузьмин заявил, что сейчас долг с процентами за просрочку составил целых 50 миллионов.

«Филипп Бедросович выступил, банк сказал, что больше не должны ничего платить. Теперь внезапно получаем иск на эти 12 миллионов. За три года они начислили проценты в три раза больше, чем сам долг. Получилась сумма в 50», — сообщил Кузьмин.

Ранее стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что народный артист России Филипп Киркоров не будет участвовать в новогодних корпоративах и выступлениях.

