Глава ФПБК Бородин: Новогодние праздники пройдут без Киркорова

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что народный артист России Филипп Киркоров не будет участвовать в новогодних корпоративах и выступлениях. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Так что новогодние праздники без Киркорова», — добавил он, не уточнив причины такого решения.

Ранее сообщалось, что народные артисты России Надежда Кадышева и Филипп Киркоров, а также лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отказались от выступлений в новогоднюю ночь. Отмечалось, что исполнители предпочли провести праздничную ночь в семейном кругу, несмотря на высокие новогодние гонорары.