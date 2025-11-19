ТАСС: Украина вернула России тело пленного бойца с вырезанным сердцем

Украинская сторона вернула России тело попавшего в украинский плен бойца Вооруженных сил (ВС) РФ с вырезанным сердцем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Останки военнослужащего Евгения Сбоева были переданы в ходе обмена погибшими. При изучении тела было обнаружено, что боец скончался от массивной кровопотери. «Однако самым страшным оказалось то, что на теле обнаружен застарелый хирургический разрез, сделанный с левой стороны в области сердца и указывающий на извлечения внутреннего органа», — рассказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «черная трансплантология» на Украине стала любимым развлечением Запада. Дипломат указала, что в местах проведения боев и дислокации подразделений ВСУ были найдены останки людей с явными признаками того, что у них были удалены внутренние органы. По словам Захаровой, органами торгуют через интернет по предзаказу. «Украина пробила дно стартом черной трансплантологии. Вот этот самый расходный материал, в который превратились граждане Украины для киевского режима», — резюмировала она.