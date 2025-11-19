Вероятность завершения украинского конфликта до конца года оценили

Завершится украинский конфликт до конца года или нет, зависит от президента США Дональда Трампа, считает заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».
«Он обещал на Аляске, что команда [президента Украины Владимира] Зеленского и Европейского союза примут те решения, которые будут согласованы между Россией и США. Пока он этого обязательства не выполнил. Он сменил команду в Белом доме и вокруг него, а вот команду в Евросоюзе и команду Зеленского он сменить не мог, потому что формально это не в его власти, и они до сих пор продолжают выполнять линию команды [экс-президента США Джо] Байдена, продолжают вести войну до победного конца», — поделился политолог.
Трамп пытается надавить на Украину, чтобы власти страны ему подчинялись, полагает Жарихин. Команда начать расследование Национальному антикоррупционному бюро страны (НАБУ) была дана из Вашингтона, и разразившийся скандал — это предупреждение Зеленскому, убежден он. При этом пока глава Белого дома не обуздает европейское сообщество, договариваться о чем-то трудно, добавил собеседник «Ленты.ру».
«Я не знаю, каким образом он приведет к тому, чтобы его слушались, и это его проблема. Он пытается, но пока у него не получается. Скорее, наоборот, время от времени начинает под давлением Украины и Евросоюза скатываться к их позиции. Так что пока что я ближних перспектив выхода на переговоры по существу не вижу в этих условиях», — заключил эксперт.
Ранее стало известно, что Зеленский отправится в Турцию, где намерен активизировать переговоры по окончанию конфликта.
До этого Трамп заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине.