Вероятность завершения украинского конфликта до конца года оценили

Политолог Жарихин: Перспектив выхода на переговоры по Украине не видно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Завершится украинский конфликт до конца года или нет, зависит от президента США Дональда Трампа, считает заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

«Он обещал на Аляске, что команда [президента Украины Владимира] Зеленского и Европейского союза примут те решения, которые будут согласованы между Россией и США. Пока он этого обязательства не выполнил. Он сменил команду в Белом доме и вокруг него, а вот команду в Евросоюзе и команду Зеленского он сменить не мог, потому что формально это не в его власти, и они до сих пор продолжают выполнять линию команды [экс-президента США Джо] Байдена, продолжают вести войну до победного конца», — поделился политолог.

Трамп пытается надавить на Украину, чтобы власти страны ему подчинялись, полагает Жарихин. Команда начать расследование Национальному антикоррупционному бюро страны (НАБУ) была дана из Вашингтона, и разразившийся скандал — это предупреждение Зеленскому, убежден он. При этом пока глава Белого дома не обуздает европейское сообщество, договариваться о чем-то трудно, добавил собеседник «Ленты.ру».

«Я не знаю, каким образом он приведет к тому, чтобы его слушались, и это его проблема. Он пытается, но пока у него не получается. Скорее, наоборот, время от времени начинает под давлением Украины и Евросоюза скатываться к их позиции. Так что пока что я ближних перспектив выхода на переговоры по существу не вижу в этих условиях», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Зеленский отправится в Турцию, где намерен активизировать переговоры по окончанию конфликта.

До этого Трамп заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине.

