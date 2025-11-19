Депутат Чепа назвал закрытие Польшей консульства России продолжением ее политики

Закрытие Польшей последнего консульства России — это продолжение той политики, которую проводит Варшава, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее консульство России на территории страны в ответ на диверсию на железной дороге.

«Это они уже определили, что к этой диверсии имеет отношение наша страна? Это глупость. Понятно, находят повод. Сегодня Польша — это страна, в которой больше всего находится украинцев-мигрантов. Там живут люди, которые бежали от армии, люди, которые недовольны политикой, проводимой [президентом Украины Владимиром] Зеленским и его кликой, люди, убегающие от политических репрессий в стране. Мне кажется, там надо искать тех недовольных, которые могли сделать эту так называемую акцию, которая повредила железную дорогу», — поделился депутат.

Парламентарий заметил, что диверсия была слабой и не нанесла большого урона.

«Если бы мы ставили целью нарушить сообщение по этой ветке, откуда идет большое количество оружия, то мы бы это сделали на территории Украины другими средствами», — указал он.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подрыв ведущей в сторону Украины железной дороги осуществили двое граждан Украины. Политик уточнил, что после инцидента мужчины бежали из страны через пограничный пункт в Тересполе на границе с Белоруссией, и заявил, что диверсанты якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.

