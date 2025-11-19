Мир
Коррупционный скандал на Украине назвали часом расплаты для Зеленского

Economist назвал коррупционный скандал на Украине часом расплаты для Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Масштабный коррупционный скандал в сфере энергетики на Украине может стать «часом расплаты» для президента Владимира Зеленского. Таковым его назвал журнал The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Источник отметил, что некоторые в стране хотят полной перезагрузки правительства, а другие видят возможность избавиться от «балласта» в среде чиновников.

В публикации отмечается, что президент мог не знать всех деталей коррупционной схемы в деле «Энергоатома», однако участие в ней ближайших соратников может стать достаточным основанием, чтобы поставить под угрозу его политическое будущее.

Журнал указал, что скандал может ударить по Украине с двух сторон. Во внутренних вопросах он может привести к росту недоверия среди граждан и дезертирству из рядов ВСУ, а во внешних осложнит отношения с союзниками и передачей необходимой Киеву помощи.

Ранее The Economist допустило, что часть денег, украденных соратником Зеленского Тимуром Миндичем, могла быть переведена в Россию.

