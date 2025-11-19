Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:57, 19 ноября 2025Бывший СССР

Львов погрузился во тьму

Во Львове произошел блэкаут
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Во Львове впервые за последние месяцы произошел блэкаут. Об этом пишет издание «Страна».

В городе на западе Украины полностью прекратилось электроснабжение. В сети распространяются кадры, на которых видно, как автомобили с включенными фарами движутся по неосвещенной трассе.

Утром 19 ноября во Львове прозвучали мощные взрывы. Позднее стало известно, что целями российских ударов стали объекты энергетической инфраструктуры, а также логистический хаб Вооруженных сил Украины.

Неделю назад бывший министр энергетики Украины Иван Плачков предупредил об угрозе тотального блэкаута. Экс-чиновник отметил, что власти должны сосредоточиться на обеспечении украинцев светом и теплом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина отмены встречи Зеленского и Уиткоффа

    Италия выдаст Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась в одних стрингах

    В российском городе УК обвинила жильцов в фекальном потопе

    Трамп пригрозил врагам

    Песков рассказал о медобследовании Путина

    Россиянин получил десять тысяч рублей за недоставленные пельмени

    В российском городе из-за прорыва трубы с кипятком под землю провалилась машина

    Львов погрузился во тьму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости