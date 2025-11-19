Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:00, 19 ноября 2025Из жизни

Массажист домогался семи своих клиенток и избежал тюрьмы

В Великобритании массажист домогался женщин во время сеансов и избежал тюрьмы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: ITV News Meridian

В графстве Беркшир, Великобритания, массажист Ибрагим Али избежал тюрьмы за сексуальные домогательства на работе. Об этом сообщает ITV.

О преступлениях массажиста стало известно, после того как одна из его клиенток обратилась в полицию. Она пожаловалась, что он заставил ее полностью оголиться и надеть одноразовое белье, хотя она не хотела этого. По словам женщины, во время сеансов Али опускал полотенце, прикрывающее ее тело ниже положенного и касался интимных мест.

Материалы по теме:
«Худший кошмар женщины» Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
«Худший кошмар женщины»Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
2 февраля 2023
«Страшный упырь» Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
«Страшный упырь»Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
30 января 2023

Эта женщина оказалась не единственной жертвой массажиста. Показания против него дали семь клиенток. В суде Али признал, что домогался их. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, мужчина должен пройти 40-дневный курс реабилитации, отработать 150 часов на общественных началах и выплатить каждой жертве по 500 фунтов стерлингов (53 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что житель Сингапура получил два с половиной года тюрьмы за домогательства к трем женщинам. Среди его жертв уборщица, сотрудница полиции и сотрудница изолятора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Монголии. Гомбожавын Занданшатар перешел на русский язык в беседе с президентом

    Минобороны раскрыло число сбитых за ночь над Россией беспилотников ВСУ

    Раскрыт готовящий подрыв чиновника в ДНР местный житель

    61-летняя популярная телеведущая показала рельефный пресс в облегающем топе

    Предсказан крах игровых консолей

    Шансы Порошенко стать президентом Украины оценили

    Порномодель и ее мать в шутку забеременели от одного мужчины

    Мединский назвал трагедией для россиян события на Украине

    Женщинам подсказали способ научить мужчин техникам орального секса

    Назван новый способ объяснить конфликт на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости