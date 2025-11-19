Массажист домогался семи своих клиенток и избежал тюрьмы

В Великобритании массажист домогался женщин во время сеансов и избежал тюрьмы

В графстве Беркшир, Великобритания, массажист Ибрагим Али избежал тюрьмы за сексуальные домогательства на работе. Об этом сообщает ITV.

О преступлениях массажиста стало известно, после того как одна из его клиенток обратилась в полицию. Она пожаловалась, что он заставил ее полностью оголиться и надеть одноразовое белье, хотя она не хотела этого. По словам женщины, во время сеансов Али опускал полотенце, прикрывающее ее тело ниже положенного и касался интимных мест.

Эта женщина оказалась не единственной жертвой массажиста. Показания против него дали семь клиенток. В суде Али признал, что домогался их. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, мужчина должен пройти 40-дневный курс реабилитации, отработать 150 часов на общественных началах и выплатить каждой жертве по 500 фунтов стерлингов (53 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что житель Сингапура получил два с половиной года тюрьмы за домогательства к трем женщинам. Среди его жертв уборщица, сотрудница полиции и сотрудница изолятора.

