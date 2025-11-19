Мединский: Профессиональные украинцы бесценны для части западных политиков

«Профессиональные украинцы» бесценны для части западных политиков, которые на самом деле держатся у власти, раздувая из ничего фантом «русской угрозы». Об этом написал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества, глава делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в авторской статье для «Комсомольской правды».

«В чем цель "профессиональных украинцев"? Вовсе не в создании процветающего демократического государства, как обещали в 2013-2014 годах строители "Майдана". Для них миссия Украины иная — разрушить "московско-азиатскую Орду". Любой ценой. Любыми средствами», — написал Мединский.

Помощник президента также отмечает, что именно этой одержимостью «профессиональные украинцы», взращенные в условиях пропаганды, ценны для политического руководства стран Запада.

В этой же статье Мединский Помощник президента России Владимира Путина, глава делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский назвал новую украинскую идею. В тексте он назвал тотальное вранье таким лейтмотивом.