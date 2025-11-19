Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:51, 19 ноября 2025Россия

Помощник Путина раскрыл новую украинскую идею

Помощник Путина Мединский назвал тотальное вранье новой украинской идеей
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетНаселение России:

Фото: Global Look Press

Помощник президента России Владимира Путина, глава делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский раскрыл новую украинскую идею. Своими соображениями он поделился в статье для «Комсомольской правды».

В тексте он назвал тотальное вранье таким лейтмотивом. По мнению Мединского, власти на Украине специально говорят об инциденте в Буче и о якобы похищении десятков тысяч детей Россией.

«Чтобы поддерживать население в состоянии военной истерии, на Украине давно включен режим ультрапиара», — отметил он.

Помощник российского президента также предположил, что большое число жертв среди украинцев для властей страны перестало быть проблемой.

До этого Мединский заявил, что Россия воюет не с украинцами, а с взявшим их в плен режимом.

Помощник главы государства подчеркивал, что от событий, разворачивающихся на Украине, страдают и россияне.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны привели подробности об атаке ВСУ по Воронежу

    В Китае назвали пощечиной премьеру Японии реакцию США и России на ее заявления о Тайване

    Во Львове прогремели взрывы

    Мединский рассказал о профессиональных украинцах

    Во Франции назвали спектаклем «историческую сделку» Макрона и Зеленского

    Российский генерал назвал цель СВО

    Установлена личность открывшего огонь у жилого комплекса в российском городе стрелка

    Ребенка с аутизмом перестали пускать в детсад в российском городе из-за опозданий

    Спецпредставитель Путина рассказал о переговорах по новому мирному плану США и России

    Быстро достигающим оргазма мужчинам дали семь помогающих дольше заниматься сексом советов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости