Помощник Путина раскрыл новую украинскую идею

Помощник Путина Мединский назвал тотальное вранье новой украинской идеей

Помощник президента России Владимира Путина, глава делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский раскрыл новую украинскую идею. Своими соображениями он поделился в статье для «Комсомольской правды».

В тексте он назвал тотальное вранье таким лейтмотивом. По мнению Мединского, власти на Украине специально говорят об инциденте в Буче и о якобы похищении десятков тысяч детей Россией.

«Чтобы поддерживать население в состоянии военной истерии, на Украине давно включен режим ультрапиара», — отметил он.

Помощник российского президента также предположил, что большое число жертв среди украинцев для властей страны перестало быть проблемой.

До этого Мединский заявил, что Россия воюет не с украинцами, а с взявшим их в плен режимом.

Помощник главы государства подчеркивал, что от событий, разворачивающихся на Украине, страдают и россияне.