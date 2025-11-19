Мосгорсуд пересмотрит приговор российскому автоблогеру

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор блогеру Wengallbi

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор автоблогеру Wengallbi (Ахмед Алиасхабов), осужденному за попытку дать взятку сотруднику дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что приговор обжаловала и прокуратура, и защита. Рассмотрение апелляции запланировано на 12:00 19 ноября.

Ранее Wengallbi приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей. Он был признан виновным по статье 30, 291 («Покушение на дачу взятки должностному лицу») УК РФ.