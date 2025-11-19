Москвичам пообещали зиму с аномалией

Синоптик Позднякова: Зима в Москве будет с положительными аномалиями температуры

Грядущая зима в Москве будет с положительными аномалиями температуры, предсказала в разговоре с «Вечерней Москвой» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в Европейской части России практически во все месяцы температура воздуха будет выше климатической нормы: об этом говорят все модели долгосрочных прогнозов.﻿

Однако предстоящая зима будет холоднее, чем в уходящем году.﻿ В прошлом году в январе в средних широтах температура воздуха была на 6 градусов (в отдельные дни на 7 градусов) выше климатической нормы.﻿ Остальные зимние месяцы также прошли с положительной аномалией температуры воздуха. Повторения этого сценария предстоящей зимой ждать не стоит, заверила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что грядущая зима будет неоднородной: вместе с 20-градусными морозами в столице ожидается повышенное число оттепелей.