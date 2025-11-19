Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:19, 19 ноября 2025Экономика

Москвичам пообещали зиму с аномалией

Синоптик Позднякова: Зима в Москве будет с положительными аномалиями температуры
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Грядущая зима в Москве будет с положительными аномалиями температуры, предсказала в разговоре с «Вечерней Москвой» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в Европейской части России практически во все месяцы температура воздуха будет выше климатической нормы: об этом говорят все модели долгосрочных прогнозов.﻿

Однако предстоящая зима будет холоднее, чем в уходящем году.﻿ В прошлом году в январе в средних широтах температура воздуха была на 6 градусов (в отдельные дни на 7 градусов) выше климатической нормы.﻿ Остальные зимние месяцы также прошли с положительной аномалией температуры воздуха. Повторения этого сценария предстоящей зимой ждать не стоит, заверила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что грядущая зима будет неоднородной: вместе с 20-градусными морозами в столице ожидается повышенное число оттепелей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался». Спецпосланник Трампа отменил встречи с Зеленским и Ермаком в Турции

    Патриарх Кирилл по-новому раскрыл смысл заповеди «не убий»

    Депутат Рады сообщил о новых антикоррупционных обысках на Украине

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    АЗС российской компании в Финляндии приготовились к закрытию

    Марат Башаров прокомментировал свою тайную свадьбу

    Российский пенсионер поговорил с «заботливыми» людьми и потерял 49 миллионов рублей

    Изувеченная в Дубае украинская модель сообщила об угрозах

    Москвичам пообещали зиму с аномалией

    Украина попыталась атаковать Россию почти десятком умных бомб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости