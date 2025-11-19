Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:45, 19 ноября 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде

Гидрометцентр: В Москве ожидается до плюс 2 градусов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Global Look Press

Облачная с прояснениями погода до 2 градусов тепла ожидаются в Москве в среду, 19 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

День пройдет преимущественно без осадков. Местами ожидается гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

По словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, синоптическую ситуацию в атмосфере над столичным регионом сформирует северная периферия антициклона.

Во вторник, 18 ноября, погода в Москве стала рекордно теплой для текущего периода. Столбики термометров поднялись до плюс 9,9 градуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны привели подробности об атаке ВСУ по Воронежу

    В Китае назвали пощечиной премьеру Японии реакцию США и России на ее заявления о Тайване

    Во Львове прогремели взрывы

    Мединский рассказал о профессиональных украинцах

    Во Франции назвали спектаклем «историческую сделку» Макрона и Зеленского

    Российский генерал назвал цель СВО

    Установлена личность открывшего огонь у жилого комплекса в российском городе стрелка

    Ребенка с аутизмом перестали пускать в детсад в российском городе из-за опозданий

    Спецпредставитель Путина рассказал о переговорах по новому мирному плану США и России

    Быстро достигающим оргазма мужчинам дали семь помогающих дольше заниматься сексом советов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости