Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 19 ноября 2025Мир

На Западе оценили маневр США в переговорном процессе по Украине

Кошкович: США использовали скандал, чтобы Зеленский не мог влиять на переговоры
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

США использовали коррупционный скандал на Украине, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский не мог влиять на ход переговорного процесса. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети X.

«Американцы выстрелили Зеленскому в легкие расследованиями НАБУ и подорвали режим Кира Стармера скандалом с "BBC", поэтому они не могут саботировать это (переговоры — прим. «Ленты.ру»). Совершенно потрясающий, великолепнейший маневр», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что США разрабатывают план урегулирования конфликта на Украине, консультируясь с Россией. Документ, как утверждал портал Axios, содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

    Военкор назвал цели утренних ударов по Львову

    В российском регионе раскрыли аферу с землями для бойцов СВО

    Дэниэл Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

    Названа неожиданно простая привычка для снижения давления

    Худеющим россиянам перечислили шесть ошибок в питании

    Крысы начали массово лезть под капоты машин в Москве

    Стилист назвал россиянам вечно модные вещи

    Гид уговорила отдыхавших в Китае россиян незаконно привезти на родину алкоголь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости