На Западе оценили маневр США в переговорном процессе по Украине

Кошкович: США использовали скандал, чтобы Зеленский не мог влиять на переговоры

США использовали коррупционный скандал на Украине, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский не мог влиять на ход переговорного процесса. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети X.

«Американцы выстрелили Зеленскому в легкие расследованиями НАБУ и подорвали режим Кира Стармера скандалом с "BBC", поэтому они не могут саботировать это (переговоры — прим. «Ленты.ру»). Совершенно потрясающий, великолепнейший маневр», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что США разрабатывают план урегулирования конфликта на Украине, консультируясь с Россией. Документ, как утверждал портал Axios, содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.