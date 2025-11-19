Бывший СССР
На Западе перечислили четыре кошмара Зеленского

Figaro: кошмарами Зеленского стали ситуация на фронте, отток людей и коррупция
Французская газета Le Figaro перечислила четыре кошмара президента Украины Владимира Зеленского. По мнению западных журналистов, таковыми стали ситуация на фронте, отток людей из страны, коррупционный скандал и отход США по поддержки.

Издание отмечает, что российские войска стремительно продвигаются и вот-вот возьмут под контроль Красноармейск (Покровск). При этом власти сняли запрет на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, и республики покинули около ста тысяч молодых украинцев.

Кроме того, США «умыли руки» и передали Украину на попечение европейским союзникам, напомнили журналисты. Вашингтон перестал передавать оружие, вместо этого продавая его странам НАТО для дальнейших поставок Киеву.

А масштабный коррупционный скандал по делу о хищениях в госкомпании «Энергоатом» не только «вызывает глубокое отвращение у украинского населения, но и беспокоит щедрых европейских доноров», пишет газета.

Ранее западное издание The Economist допустило, что часть денег, украденных соратником Зеленского Тимуром Миндичем, могла быть переведена в Россию.

