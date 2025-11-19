Найден неочевидный способ снизить риск диабета и сердечных заболеваний

JTM: Лечение корневых каналов снижает риск диабета и проблем с сердцем

Успешное лечение корневых каналов может приносить пользу далеко за пределами полости рта. Исследование, опубликованное в Journal of Translational Medicine (JTM), показало: устранение апикального периодонтита — хронического воспаления у корней зубов — сопровождается улучшением обмена глюкозы и липидов, а также снижением системного воспаления.

В течение двух лет ученые наблюдали 65 пациентов, анализируя состав их крови с помощью ядерно-магнитной спектроскопии. Уже через три месяца после лечения фиксировалось снижение уровней воспалительных маркеров и некоторых аминокислот, связанных с повышенным риском метаболических нарушений. А через два года заметно улучшались показатели глюкозы и пирувата, нормализовались липиды и наблюдалось постепенное восстановление метаболического баланса.

Исследование также показало, что состав микробиома крови и инфицированных корней зуба тесно связан с изменениями обмена веществ во всем организме — еще одно подтверждение того, что локальные стоматологические инфекции оказывают системное воздействие.

Авторы отмечают: успешное эндодонтическое лечение не только предотвращает разрушение зуба, но и может снизить риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, включая диабет. Это усиливает необходимость ранней диагностики и своевременного лечения скрытых стоматологических воспалений.

Ранее ученые создали белковый гель, который восстанавливает стер­тую эмаль.