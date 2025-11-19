Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

EI: Повседневный контакт с микропластиком ускоряет развитие атеросклероза

Повседневный контакт с микропластиком может ускорять развитие атеросклероза — к такому выводу пришли биомедики Калифорнийского университета в Риверсайде. В эксперименте, результаты которого опубликованы в Environment International (EI), исследователи показали: регулярное воздействие микропластика вызывает выраженное поражение сосудов у самцов мышей, тогда как у самок такого эффекта не наблюдалось.

Ученые использовали классическую модель сердечно-сосудистых заболеваний и в течение девяти недель давали животным дозу микропластика, сопоставимую с уровнем, который человек может получить из воды, пищи и воздуха. Несмотря на нормальный вес и стабильный уровень холестерина, у самцов объем атеросклеротических бляшек увеличился на 63 процента в области аорты и более чем в шесть раз — в одной из ключевых артерий грудной клетки. У самок показатели остались неизменными.

Анализы сосудистых тканей показали, что микропластик нарушает работу эндотелиальных клеток — внутреннего слоя сосудов, который первым сталкивается с загрязнителями в крови. Одноклеточное секвенирование выявило активацию «воспалительных» и повреждающих сосуды генов как в клетках мышей, так и в клетках человека. Кроме того, микропластик проникал прямо в стенки сосудов и обнаруживался внутри формирующихся бляшек.

Авторы подчеркивают: пока рано переносить эти результаты напрямую на людей, однако работа дает одно из самых убедительных доказательств того, что микропластик способен прямо участвовать в повреждении сосудов.

Ранее стало известно, что питье чая из пакетиков и горячих напитков из бумажных стаканчиков может резко увеличить поступление микропластика в организм.