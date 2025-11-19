Названа еще одна возможная причина пропажи в тайге семьи Усольцевых

Кинолог Козлов: Усольцевы могли потеряться в тайге из-за своей собаки

Семья Усольцевых могла потеряться в красноярской тайге из-за своей собаки породы вельш-корги. Об этом заявил кинолог Николай Козлов, чьи слова приводит aif.ru.

По его словам, корги может стать живым компасом для заблудившихся хозяев. Эксперт объяснил, что если бы собака была подготовлена ходить по лесу, то она с легкостью смогла бы вывести хозяев из тайги.

Однако заблудившиеся люди могли не понять то, что пыталась им донести собака, считает Козлов.

«Зачастую собаки показывают, что они находятся на следу. Собака встала на след, пошла по нему, а человек не понимает этого — начинает отзывать ее, требует пойти в другую сторону, куда ему кажется верным пойти. Это тоже играет решающую роль», — пояснил он.

Однако, по мнению кинолога, собака, испытывая стресс, голод и инстинктивную тягу к исследованию, могла перестать воспринимать хозяев как ориентир, а после этого убежать.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян более чем за месяц поисков не найдено. По мнению судмедэксперта Александра Аулова, останки россиян не могут найти из-за осадков или диких животных. Кроме того, существует версия, что семья может быть жива.