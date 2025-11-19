Мир
06:00, 19 ноября 2025

Названа неожиданная сфера зависимости России от Запада

Географ Окунев: Россия остается зависимой от Запада в вопросе идентичности
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Россия остается зависимой от Запада в вопросе идентичности, так как вопрос о принадлежности к Европе долгое время занимал центральное место в вопросах внешней политики. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, политгеограф, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Игорь Окунев.

В частности, исследователь рассказал о понятии геополитический код — это представление страны о своем месте в ментальном пространстве и набор сценариев, по которым может развиваться государство. Он подчеркнул, что центральный вопрос в этой системе — взаимоотношения с Европой.

Наша идентичность уникальна, потому что она строится не на убеждении, а на сомнении (...) У нас нет вопроса о принадлежности к Азии. Мы либо Европа, либо не Европа — и в любом случае это делает нас зависимыми от Запада

Игорь Окуневполитгеограф, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

«Иногда мы ощущаем себя частью Европы и стремимся к модернизации, как в 1917 году, когда внедряли считавшиеся на тот момент передовыми в мире идеи социализма. В другие периоды маятник качается в сторону самобытности — и тогда мы замыкаемся, защищая собственную культурную среду. Русская культура неповторима в этой гибкости, что позволяет нам оставаться уникальной цивилизацией», — обратил внимание политгеограф.

Окунев также подчеркнул, что самоощущение жителей различается по регионам. Например, Россию частью Европы считают в основном жители Владивостока, тогда как сторонников уникальности много в Санкт-Петербурге, Калининграде и Пскове.

5 апреля 2023 года российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия является самобытным государством-цивилизацией. При этом 30 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия является неотъемлемой частью Европы и мира. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, какой он видит роль России на мировой геополитической арене через десять лет.

