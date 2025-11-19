Бывший СССР
15:59, 19 ноября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы последствия для Украины от потери оружия на миллиард рублей

Военный эксперт Дандыкин: Потеря оружия на миллиарды станет болезненной для ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Потеря оружия на миллиард рублей в результате ударов российских военных может оказаться крайне болезненной для Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Наши военные уничтожили две американские пусковые установки MLRS, ракеты и много чего еще. Мы выбиваем у Вооруженных сил Украины (ВСУ) средства поражения, что неизбежно ослабляет противника. И эту работу следует продолжать, не дожидаясь, пока ВСУ начнут стрелять», — сказал Дандыкин.

Он также подчеркнул, что у противника все еще остается достаточно оружия для нанесения ударов по российским силам, кроме того, поставки продолжают западные партнеры.

«Что-то еще им поставляют, что-то удается отремонтировать. Желающих помогать Украине много — десяток серьезных стран точно наберется. А мы одни. Зато сражаемся всем своим», — заметил военный эксперт.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли американского вооружения на сумму более миллиарда рублей. Российские войска уничтожили сразу две пусковые установки MLRS, четыре ракеты ATACMS, а также американский бронетранспортер M113 и несколько станций радиоэлектронной борьбы.

