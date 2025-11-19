Россия
Неизвестные открыли стрельбу из автомата в российском городе

Shot: В Тюмени неизвестные открыли стрельбу из автомата рядом с жилым комплексом
В Тюмени группа неизвестных открыла стрельбу рядом с жилым комплексом «Домашний». Жильцы, ставшие свидетелями произошедшего, вызвали полицию, но нарушители успели скрыться еще до прибытия правоохранителей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел около 21:30 по местному времени (19:30 мск). Сначала под окнами одного из домов заметили группу людей. Затем один из них достал, предположительно, автомат и начал стрелять. «Напуганные соседи тут же вызвали полицию, однако нарушители спокойствия успели покинуть место до прибытия сотрудников», — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители разыскивают стрелявших.

Ранее сообщалось, что в краснодарской школе в 14-летнего школьника случайно выстрелили из ракетницы.

