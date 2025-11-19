Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
04:44, 19 ноября 2025Путешествия

Ограничения на полеты ввели в двух российских аэропортах

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в Геленджике и Краснодаре
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ограничения на полеты были введены в двух российских аэропортах: Геленджика и Краснодара (Пашковский). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения введены в дополнение к уже существующим мерам, согласно которым аэропорт Геленджика принимает воздушные суда в период с 8:30 до 20:00 по московскому времени, а Краснодара — с 9:00 до 19:00.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Ранее ограничения вводились в московских аэропортах Шереметьево и Внуково.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Монголии. Гомбожавын Занданшатар перешел на русский язык в беседе с президентом

    Россия сократила вложения в американские гособлигации

    Российские снайперы уничтожили наблюдательный пост ВСУ в ДНР

    Пожар в Японии уничтожил более 170 домов

    Стало известно о консультациях США с Россией по разработке плана урегулирования на Украине

    Офицер ВСУ оценил поведение Зеленского в отношении Путина словами «как шпана под забором»

    Россиянка описала особенности жизни в США фразой «культурный шок»

    Трамп поблагодарил Россию за голосование по резолюции по Газе

    Шестиметровый питон скрутил человека и утащил в реку

    Названы неожиданные причины снижения либидо зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости