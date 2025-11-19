Ограничения на полеты ввели в двух российских аэропортах

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в Геленджике и Краснодаре

Ограничения на полеты были введены в двух российских аэропортах: Геленджика и Краснодара (Пашковский). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения введены в дополнение к уже существующим мерам, согласно которым аэропорт Геленджика принимает воздушные суда в период с 8:30 до 20:00 по московскому времени, а Краснодара — с 9:00 до 19:00.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Ранее ограничения вводились в московских аэропортах Шереметьево и Внуково.