Орбиту МКС подняли

«Роскосмос»: Орбиту МКС подняли на 2,7 километра из-за кораблей «Союз МС»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Орбиту Международной космической станции (МКС) из-за предстоящего прибытия пилотируемого корабля «Союза МС-28» и убытия «Союза МС-27» подняли на 2,7 километра. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Коррекция орбиты осуществлена сегодня, 19 ноября, в 16:04 московского времени грузовым кораблем «Прогресс МС-32». «Средняя высота орбиты МКС — 419,74 километра над поверхностью Земли», — говорится в сообщении.

Ранее госкорпорация сообщила, что основной и дублирующий экипажи предстоящей миссии МКС-74 прибыли на космодром Байконур.

Тогда же «Роскосмос» рассказал, что корабль «Союз МС-28» запустят 27 ноября, а его миссия продлится 242 суток.

