Осужденный насильник пожаловался на депрессию из-за электронного браслета

В Великобритании преступник потребовал компенсацию за тяжелый браслет на ноге

В Великобритании осужденный насильник по имени Мустафа Таскиран потребовал компенсацию за то, что последние семь лет ему приходится носить на ноге электронный браслет. Об этом сообщает The Sun.

Таскиран назвал браслет тяжелым и неудобным и пожаловался, что из-за него стал чувствовать себя подавленно, будто у него депрессия. За решением своей проблемы преступник обратился в суд.

Известно, что Таскиран попал за решетку в 2014 году. Его приговорили к тюремному сроку за 54 правонарушения, которые он совершал на протяжении 10 лет. Свою преступную деятельность мужчина начала в 1994 году, после того как переехал в Великобританию из Турции и получил здесь вид на жительство.

Насильника пытались депортировать, но безуспешно. Отсидев в британской тюрьме, Таскиран вышел на свободу в 2018 году. Тогда же турецкие власти аннулировали его гражданство. Мужчину снова не удалось выслать, поэтому его обязали носить электронный браслет.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее 24-летний преступник, который держал в плену девушку и насиловал ее, попался благодаря стиральной машине. Камеры видеонаблюдения смогли записать происходившее насилие в отражении ее дверцы.

