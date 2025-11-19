Экономика
22:11, 19 ноября 2025Экономика

В российском городе УК обвинила жильцов в фекальном потопе

В Перми УК обвинила жильцов в прорыве канализации и заливе квартир
Виктория Клабукова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Перми руководство управляющей компании обвинило жильцов дома в фекальном потопе. Об исходе дела пишет пресс-служба краевого суда.

Коммунальная авария произошла в одном из многоквартирных домов Свердловского района. В результате износа коммуникаций канализация в здании засорилась, и сточными водами затопило две квартиры. В УК свою вину в инциденте признавать отказались, и пострадавшие обратились в суд. В первой инстанции встали на сторону квартировладельцев, указав на то, что обслуживанием канализационной системы обязана заниматься обслуживающая организация. Компанию обязали возместить ущерб в размере 795 тысяч рублей, а также выплатить 140 тысяч штрафа. Попытка оспорить судебное решение ни к чему не привела — краевой суд не удовлетворил апелляцию УК и оставил первоначальное решение без изменений.

Ранее на трехмесячный фекальный потоп пожаловались в другом российском городе, Новороссийске. По словам жителей десяти пострадавших домов, прежде стоками их заливало регулярно на протяжении четырех лет. Силами активистов на подтапливаемые дома выделили два дополнительных насоса, и смрадные потопы прекратились. Однако спустя пять лет они возобновились. Виновниками фекальных заливов тогда назвали самих жильцов.

