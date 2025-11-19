Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:52, 19 ноября 2025Бывший СССР

Подозреваемый в бегстве с Украины Умеров встретил Зеленского в Турции

Уехавший на фоне скандала с коррупцией Умеров встретил Зеленского в Турции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Зеркало недели»

Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший министр обороны Рустем Умеров, подозреваемый в бегстве из страны на фоне скандала с коррупцией, встретил президента Украины Владимира Зеленского в столице Турции. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где сегодня встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В аэропорту украинского президента среди других официальных лиц встречал секретарь СНБО Рустем Умеров», — сказано в публикации.

17 ноября Зеленский анонсировал свой визит в Турцию. Он заявил о намерении перезапустить переговоры об окончании конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Умеров отказался возвращаться на Украину. Украинский Центр противодействия дезинформации сообщил, в свою очередь, отметил, что сообщения о бегстве Умерова не соответствуют действительности.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ пытались ударить по Воронежу американскими ракетами ATACMS. Как Россия отразила атаку?

    США провели тайные переговоры с Венесуэлой

    Раскрыто влияние Рубио на позицию Трампа по России

    Самую дорогую чашку кофе в истории подадут в кафе в Дубае

    Подведены итоги визита циклона из Европы в Москву

    Стало известно о желании «Лукойла» продать иностранный бизнес за раз

    Пенсионеров в России предупредили о риске потери трудового стажа

    В России обоих родителей бойца СВО лишили «гробовых» за сына

    В российском регионе отец оставил малолетнего мальчика в пристройке

    Названо число воспользовавшихся сервисом по получению справок об участии в СВО россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости