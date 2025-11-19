Наука и техника
18:12, 19 ноября 2025

Подтверждена эффективность российского оружия против украинских ATACMS

«Ростех»: ЗРПК «Панцирь» эффективно перехватывает снаряды украинских ATACMS
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» эффективно перехватывает снаряды украинских систем Army TACtical Missile System (ATACMS) западного производства. Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщает ТАСС.

Там отметили, что специальной военной операцией также подтверждена эффективность оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Ранее холдинг сообщил, что российские комплексы семейства «Панцирь» — самые эффективные в своем классе.

Также в ноябре Минобороны России рассказало, что зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» могут выявлять и сбивать мелкие беспилотные летательные аппараты — размером 30 на 30 сантиметров.

