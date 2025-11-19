Полковник Матвийчук: Контроль над Северском способствует восстановлению границ

Северск — это очередной город, который нужно освободить для того, чтобы восстановить административные территориальные границы ДНР, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют там тактику, используемую террористами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее сообщалось, что российские войска прорвались в Северск и смогли закрепиться на южных окраинах населенного пункта. Также известно, что Российская армия начала штурм в районе центра города.

Матвийчук отметил, что Северск является рядовым городом ДНР, освобождение которого входит в задачи Вооруженных сил России. Он указал, что при обороне украинские военные используют жилые гражданские застройки.

«Они начали заводить гражданское население на оборонительные позиции, чтобы оказаться под их прикрытием, а потом убегают оттуда. Собственно говоря, террористы, они и есть террористы. Слава нашим бойцам, что они освобождают город за городом. Это линейный населенный пункт, который мы освобождаем, дабы восстановить административную границу», — объяснил военный эксперт.

Он также добавил, что Северск входит в цепочку логистических поставок для снабжения украинской армии. Кроме того, освобождение города может затрудняться большим промышленным районом.

Наступление на Северск ранее предрек военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Тогда он добавил, что контроль над Северском и Красным Лиманом даст возможность продвигаться дальше на Славянск.