Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:18, 19 ноября 2025Мир

В Польше задержали подозреваемых в подрыве железной дороги

В Польше задержали подозреваемых в подрыве железной дороги, ведущей на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Польские правоохранители задержали нескольких подозреваемых в подрыве двух участков железной дороги недалеко от города Плавны и около станции Мика, ведущей на Украину. Об этом телеканалу TVP Info сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.

«Задержаны несколько человек», — указал чиновник.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подрыв ведущей в сторону Украины железной дороги осуществили двое граждан Украины.

Ранее в российской Службе внешней разведки рассказали, что блок НАТО агитирует Украину организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и европейцев.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    Россияне стали еще больше экономить

    В России высказались о непубличной работе с США над решением украинского конфликта

    Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

    Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

    Литва решила открыть границу с Белоруссией

    Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

    В детском доме в Воронеже рассказали о последствиях атаки ракетами ATACMS

    Премьера Украины обвинили во лжи из-за отказа отчитаться о коррупционном скандале

    Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости