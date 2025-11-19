Популярный фрукт оказался способен «омолаживать» иммунную систему

NA: Уролитин А из граната и грецких орехов улучшает состояние иммунной системы

Уролитин А — метаболит, который образуется в кишечнике после употребления гранатов и грецких орехов, — способен заметно улучшать состояние иммунной системы взрослых людей. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в Nature Aging.

В новом рандомизированном исследовании 50 добровольцев 45-70 лет принимали 1000 мг уролитина А или плацебо ежедневно на протяжении 28 дней. Анализ показал: у участников, получавших вещество, увеличилась доля «наивных» CD8+ Т-клеток — молодых по функциональному профилю иммунных клеток, которые обычно сокращаются с возрастом. Одновременно клетки демонстрировали меньше признаков истощения и переходили на более «молодой» тип метаболизма, активнее используя жирные кислоты.

Данные метаболического профилирования и одноклеточного секвенирования подтвердили: уролитин А запускал обновление митохондрий и изменял работу иммунных путей, связанных с воспалением и старением. Изменения были небольшими по масштабу, но устойчивыми и биологически значимыми.

Авторы считают, что даже такой короткий курс показал реальный потенциал вмешательства в иммунное старение. Однако, подчеркивают они, нужны более длительные клинические исследования, чтобы понять, насколько этот эффект может быть долговременным и пригодным для практического применения.

